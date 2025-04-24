Piyasa değeri 3 milyon... İzmir'de 'kaçak içki' operasyonu!
Selçuk ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olan kaçak içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.C. adlı şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Selçuk ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olan 3 bin 142 şişe kaçak votka ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli M.C. gözaltına alındı.
Etiketler: #İzmir #kaçak #Operasyon #içki
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