Piyasa değeri 3 milyon... İzmir'de 'kaçak içki' operasyonu!

Selçuk ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olan kaçak içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.C. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Piyasa değeri 3 milyon... İzmir'de 'kaçak içki' operasyonu!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 14:46

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Selçuk ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olan 3 bin 142 şişe kaçak votka ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli M.C. gözaltına alındı.


Etiketler: #İzmir #kaçak #Operasyon #içki

İlgili Haberler

Mersin'de otomobilde 93 litre kaçak içki ele geçirildi

Mersin'de otomobilde 93 litre kaçak içki ele geçirildi
Müşteri buldukça sattı! 'Kaçak içki' satan Eskişehir’de şüpheli yakalandı

Müşteri buldukça sattı! 'Kaçak içki' satan Eskişehir’de şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da 7 bin 104 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 7 bin 104 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler