Piyasa değeri 3 milyon... İzmir'de 'kaçak içki' operasyonu!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 14:46

Güncelleme: 24.04.2025 - 14:46

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Selçuk ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olan 3 bin 142 şişe kaçak votka ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli M.C. gözaltına alındı.