Mersin'de otomobilde 93 litre kaçak içki ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilde 93 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de otomobilde 93 litre kaçak içki ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 19.04.2025 - 13:38

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, ilçede kaçak içki satışı yaptığı belirlenen zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelinin otomobilini durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 93 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.


Etiketler: #Mersin #kaçak içki #Operasyon

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