Jandarmadan Samsun'da 'kaçak silah ticareti' operasyonu: Gözaltılar var...

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan Samsun'da 'kaçak silah ticareti' operasyonu: Gözaltılar var...
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AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:08

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler ikametlerde yaptıkları aramada, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 209 mühimmat ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.B. (24) isimli kadın ile E.B. (30), O.A. (29) ve S.D. (43) jandarmaya götürüldü.

 


Etiketler: #Samsun #silah ticareti #silah #kaçak silah

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