Samsun'un 15 ilçesinde eğitime ara verildi!
19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Vezirköprü, Alaçam, Atakum, Canik, İlkadım, Yakakent ile Tekkeköy ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.
Alaçam, Atakum, Canik, İlkadım, Yakakent ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.
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