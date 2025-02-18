Samsun'un 15 ilçesinde eğitime ara verildi!

19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Vezirköprü, Alaçam, Atakum, Canik, İlkadım, Yakakent ile Tekkeköy ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Samsun'un 15 ilçesinde eğitime ara verildi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:36

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Alaçam, Atakum, Canik, İlkadım, Yakakent ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.


İlgili Haberler

Kastamonu'da 'kar' engeli: 13 ilçede eğitime ara verildi

Kastamonu'da 'kar' engeli: 13 ilçede eğitime ara verildi
2 kentte eğitime kar engeli

2 kentte eğitime kar engeli
Bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler