Jandarmadan Şanlıurfa'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Gözaltılar var...
Şanlıurfa’da, jandarma tarafından silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Siverek ve Viranşehir ilçelerinde tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada 3 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 18 şarjör ve 420 mermi ele geçirildi.
6 GÖZALTI
Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: #silah #silah kaçakçılığı #Şanlıurfa
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