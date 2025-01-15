Jandarmadan Şanlıurfa'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Gözaltılar var...

Şanlıurfa’da, jandarma tarafından silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan Şanlıurfa'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Gözaltılar var...
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DHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 13:14

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Siverek ve Viranşehir ilçelerinde tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada 3 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 18 şarjör ve 420 mermi ele geçirildi.

6 GÖZALTI

Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 


Etiketler: #silah #silah kaçakçılığı #Şanlıurfa

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