Rize'de market çalışanına silahlı saldırı! 'Oğlumu darp etti' dedi, vurdu

Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:00

Güncelleme: 14.01.2025 - 17:00

Rize merkeze bağlı Bozkale Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Meryem B. isimli kadın oğlunun darp edildiğini öne sürerek Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki bir markete gitti. Market çalışanı A.C. ile tartışmaya başlayan Meryem B., tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine yanında getirdiği tabanca ile A.C.’ye ateş etti.

Açılan ateş sonucu A.C., ayağından ve karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.C., ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. A.C.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden taksiyle uzaklaşan Meryem B., suç aletiyle birlikte evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.