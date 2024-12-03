Jandarmadan Taşlıca koyunda operasyon: 10 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Marmaris ilçesi Taşlıca koyunda Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 3’ü çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Marmaris ilçesi Taşlıca Koyu’nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu ve Marmaris İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli görevlendirildi.
3'Ü ÇOCUK...
Buna gaöre; kara üzerinde bulunan 7 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı.
Etiketler: #muğla
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı