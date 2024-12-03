Jandarmadan Taşlıca koyunda operasyon: 10 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 16:19

Güncelleme: 03.12.2024 - 16:23

Marmaris ilçesi Taşlıca Koyu’nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu ve Marmaris İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli görevlendirildi.

3'Ü ÇOCUK...

Buna gaöre; kara üzerinde bulunan 7 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı.