Gaziantep'te 'uyuşturucu' operasyonu: 15 gözaltı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:54

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kenevir yetiştirilen 15 adrese operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLARA EL KONULDU

128 polisin katılımı ile yapılan eş zamanlı baskınlarda; 267 kök kenevir, 40 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 15 şüpheli, sorgu için Emniyet'e götürüldü.