Gaziantep'te 'uyuşturucu' operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep'te polisin 15 adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 267 kök kenevir ile 40 gram esrar ele geçirildi; 15 kişi gözaltına alındı.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:54
Gaziantep'te 'uyuşturucu' operasyonu: 15 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kenevir yetiştirilen 15 adrese operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLARA EL KONULDU

128 polisin katılımı ile yapılan eş zamanlı baskınlarda; 267 kök kenevir, 40 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 15 şüpheli, sorgu için Emniyet'e götürüldü. 


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