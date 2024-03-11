Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumayanı köyünde yapılan operasyonda, uyuşturucu hap ile ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri merkeze bağlı Cumayanı köyünde 2 şüphelinin işyeri ve üzerlerinde yaptıkları aramada, 17 adet tramadol 225 mg sentetik ecza hap, 2 adet lyrica 150 mg sentetik hap ile birlikte, bir adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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