Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:55

Güncelleme: 11.03.2024 - 11:56

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri merkeze bağlı Cumayanı köyünde 2 şüphelinin işyeri ve üzerlerinde yaptıkları aramada, 17 adet tramadol 225 mg sentetik ecza hap, 2 adet lyrica 150 mg sentetik hap ile birlikte, bir adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.