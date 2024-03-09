Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:23

Güncelleme: 09.03.2024 - 12:23

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Birecik Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde satışı ve ticareti" ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada 3 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.Ç. ve D.Ç. adlı şahıslar gözaltına alındı.

