Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Kentte polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 100 gram eroin maddesinin ele geçirildiği aktarıldı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Birecik Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde satışı ve ticareti" ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmada 3 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.Ç. ve D.Ç. adlı şahıslar gözaltına alındı.
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