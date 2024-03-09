Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Kentte polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 100 gram eroin maddesinin ele geçirildiği aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:23
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Birecik Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde satışı ve ticareti" ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada 3 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.Ç. ve D.Ç. adlı şahıslar gözaltına alındı.


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