Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Aydın’da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre Koçarlı ilçesinde H.İ. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar sonunda yakalanan Ö.B., Ö.E., M.D., H.İ., F.G. ve A.D. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.
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