Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Aydın’da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:57
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Koçarlı ilçesinde H.İ. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonunda yakalanan Ö.B., Ö.E., M.D., H.İ., F.G. ve A.D. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.


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