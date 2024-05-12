Van'da jandarmadan 'kaçak inci kefali' operasyonu

Van'da, nesli koruma altında olan ve avlanma yasağı bulunan inci kefalini avlayanlara yönelik jandarma operasyonunda, 4 ton 650 kilo balık ile kaçak avcılıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:40
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki avlanma yasağına karşı inci kefali avlayanlara yönelik Erciş, Muradiye ve Tuşba ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 2 ton 650 kilo ölü ile 2 ton canlı inci kefali yakalandı. Kaçak avcılıkta kullanılan 1 şişme bot, 2 serpme ağ ile 200 metre manyat ağ da ele geçirildi.

Bu sırada, ele geçirilen 2 ton canlı balık jandarma ekipleri tarafından tekrar suya bırakıldı, ölü balıklar ise ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaçak avcılık yapan 4 kişiye 85 bin 394 lira idari para cezası kesildi, 1 araç da 15 gün süreyle trafikten menedildi. 

 


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