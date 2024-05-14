11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı
Samsun’da hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.
Gözaltına alınan M.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- En takıntılı kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!