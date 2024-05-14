11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Samsun’da hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:25
11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan M.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.


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