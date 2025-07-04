Jandarmaya ateş etti, yaşamına son verdi

Olay saat 00.15'te Yalvaç'a bağlı Hisarardı köyü yakınlarında meydana geldi. Jandarma ekipleri, çaldığı iddia edilen araçla kaçan Hakan İnce'nin yakalanması için çalışma başlattı.





Ekipler, Su Çıktığı mevkisinde aracı, arazide terk edilmiş halde buldu. Çevrede yapılan araştırma sırasında Hakan İnce, bulunduğu ağaçlık alandan, jandarma ekibine av tüfeği ile 1 el ateş etti. 2 el havaya uyarı ateşi yapan jandarmanın silahı bırakması için ikazda bulunduğu İnce, göğüs kafesine dayadığı av tüfeğiyle 2 el ateş ederek intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden İnce'nin cenazesi morga götürüldü. Jandarma personeli ise olayı yara almadan atlattı. (DHA)





2 el havaya uyarı ateşi yapan jandarmanın silahı bırakması için ikazda bulunduğu İnce, göğüs kafesine dayadığı av tüfeğiyle 2 el ateş ederek intihar etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden İnce'nin cenazesi morga götürüldü. Jandarma personeli ise olayı yara almadan atlattı.