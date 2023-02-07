Japon arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geldi

Japonya hükümeti tarafından görevlendirilen 18 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgelerinde çalışmalara katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Arama kurtarma ekibi şefi Hideaki Yamamoto, Japonya olarak Türk halkının yanında olduklarını söyledi.

DHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:28
Japon arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geldi
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından çeşitli ülkelerden arama kurtarma ekipleri bölgeye gelmeye başladı. Son olarak Japonya hükümeti tarafından görevlendirilen 18 kişilik arama kurtarma ekibi Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 06.20'de Tokyo'dan İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Japon arama kurtarma ekip şefi Hideaki Yamamoto, " Japon hükümeti tarafından gönderiler arama kurtarma ekibiyiz. Dün sabah meydana gelen büyük depremden dolayı Japon hükümeti, arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermeye karar verdi. Çok büyük bir deprem. Depremde hayatını kaybeden için üzgünüz, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Japon hükümeti ve Japon halkı Türk halkının yanındayız. Biz bir ekip olarak deprem bölgelerinde elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ekip daha sonra Adana Havalimanı'na hareket etti.


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