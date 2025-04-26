Kandilli Rasathanesi’nden Marmara Denizi'ndeki deprem hakkında açıklama

Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:50

Güncelleme: 26.04.2025 - 13:50

23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bölgede artçı depremlerin bir süre daha devam edeceği bildirildi.

ARTÇI DEPREMLER 445’E ULAŞTI

KRDAE, depremin ardından bölgede iki büyük artçı sarsıntının (Mw 5.2 ve Mw 5.2) meydana geldiğini ve sismik aktivitenin 7/24 takip edildiğini belirtti. Bugün itibarıyla (26 Nisan 2025) kaydedilen artçı deprem sayısının 445’e ulaştığı ifade edildi.

Artçı sarsıntıların özellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 kilometrelik bir alan içerisinde yoğunlaştığı belirtildi.

DEPREM MARMARA BÖLGESİ’NDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Marmara Bölgesi ile çevresindeki birçok ilde hissedildi. Merkez üssünde aletsel şiddet MMI VIII olarak ölçülürken, yerleşim yerlerinde bu değer MMI V seviyesine kadar ulaştı.

İvme kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda, yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan değerlerin oldukça altında kaldığı tespit edildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI VE KALDIRILDI

Deprem sonrası tsunami riski nedeniyle alınan önlemler kapsamında, olaydan 6 dakika sonra ülkemizde AFAD'a ve bölgemizdeki üye ülkelere tsunami uyarı mesajları gönderildiği bildirildi.

Gözlemler sonucu tsunami tehlikesinin geçtiği belirlenerek, saat 16:53 itibarıyla uyarının kaldırıldığı açıklandı.

KANDİLLİ’DEN VATANDAŞLARA UYARI: RİSKLİ BİNALARA GİRMEYİN

Kandilli Rasathanesi, artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde de süreceği uyarısında bulunarak, vatandaşlara yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeleri ve riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri çağrısında bulundu.