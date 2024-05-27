Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den 4 il için kritik uyarı: O fay hattını işaret etti...

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depreme dayanıklı binalar inşa edilmesi için denetimin eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:32
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den 4 il için kritik uyarı: O fay hattını işaret etti...
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Japon uzman Yoshinori Moriwaki, Siirt'te İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"na katıldı.

Geçirdiği kaza sonucu sempozyuma koltuk değnekleri ile katılan Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremlerle ilgili bilgi verdi.

'DEPREM RİSKİ VAR' DEDİ, 4 İL SAYDI

Yoshinori Moriwaki, önümüzdeki süreçte Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde bir deprem riski bulunduğunu belirterek, "Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis, bu bölge diye söyleyebiliriz." dedi.

Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını fakat kentte 7'den büyük bir depremin yaşanmadığına işaret eden Yoshinori Moriwaki, bundan sonra da kentte büyük bir deprem beklenmediğini aktardı.

Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de "Deprem Dede" olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın, "Deprem öldürmez, bina öldürür." sözünü anımsatarak, bu söze katıldığını ifade etti.

Yapı denetim sistemiyle ilgili bilgi veren Yoshinori Moriwaki, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bu sistemden geçen binaların hasar gördüğünü fakat çökmediğini gördüklerini belirtti.

GÜVENLİ BİNA VURGUSU

"Doğru düzgün yaparsak bina çökmeyecek." diyen Yoshinori Moriwaki, "Sıkıntı ne? 21 milyon yapı stoku varsa maalesef yüzde 50'den fazlası izinsiz bina. Bunun için kontrolü iyi yapmak lazım." ifadelerini kullandı.

Yoshinori Moriwaki, konuşmasında ayrıca deprem tatbikatlarının ve yaşam üçgeninin önemine değindi.


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