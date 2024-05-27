Son Dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD; İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinin 25.10 kilometre açığında, Marmara Denizi’nde saat 00.38’de 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Buna göre, deprem 7 km kilometre derinliğinde oldu.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [25.10 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2024-05-27
Saat:00:38:18 TSİ
Enlem:40.82778 N
Boylam:28.31861 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/H2BuyUZPjw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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