Son Dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 00:49
Son Dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da deprem!
Abone Ol google-news

AFAD; İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinin 25.10 kilometre açığında, Marmara Denizi’nde saat 00.38’de 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Buna göre, deprem 7 km kilometre derinliğinde oldu.

AFAD'IN PAYLAŞIMI

 


deprem haberleri marmara denizi haberleri İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!
Deprem mi oldu? 26 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 26 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Depremzedelerin adalet nöbetine polis müdahalesi

Depremzedelerin adalet nöbetine polis müdahalesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 kente 'kritik' uyarı: 'Bunlar depremlerini bekliyor'

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 kente 'kritik' uyarı: 'Bunlar depremlerini bekliyor'
Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı

Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı
MetroPOLL anketinde çarpıcı sonuçlar: Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?

MetroPOLL anketinde çarpıcı sonuçlar: Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi
Uğur Mumcu suikastı davası... Mumcu ailesi, sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada Mehmet Ağar'ın dinlenmesini istedi

Uğur Mumcu suikastı davası... Mumcu ailesi, sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada Mehmet Ağar'ın dinlenmesini istedi
Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!

Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!
Mide bulandıran görüntüler: AKP’den CHP’ye geçen o belediyede ekmek burada yapılıyormuş!

Mide bulandıran görüntüler: AKP’den CHP’ye geçen o belediyede ekmek burada yapılıyormuş!
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’