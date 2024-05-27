Son Dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da deprem!

Yayınlanma: 27.05.2024 - 00:49

Güncelleme: 27.05.2024 - 01:23

AFAD; İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinin 25.10 kilometre açığında, Marmara Denizi’nde saat 00.38’de 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Buna göre, deprem 7 km kilometre derinliğinde oldu.

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