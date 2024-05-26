Son Dakika... AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında deprem!
Son dakika haberi... AFAD İstanköy Adası'nda, Muğla Bodrum'a 26.86 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından stanköy Adası'nda, Muğla Bodrum'a 26.86 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 36.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [26.86 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2024-05-26
Saat:18:15:13 TSİ
Enlem:36.79222 N
Boylam:27.08361 E
Derinlik:36.2 km
Detay:https://t.co/PNByOP2oKZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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