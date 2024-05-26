Son Dakika... AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında deprem!

Son dakika haberi... AFAD İstanköy Adası'nda, Muğla Bodrum'a 26.86 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 18:32
Son Dakika... AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından stanköy Adası'nda, Muğla Bodrum'a 26.86 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 36.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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