Ege Denizi'ndeki depremler azaldı: Uzmanlar son durumu açıkladı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 13:59

Güncelleme: 26.02.2025 - 13:59

Ege Denizi'nde 28 Ocak itibarıyla yoğunlaşan sismik hareketlilik sonucunda çok sayıda deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan, derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişen depremler tedirginliğe neden oldu. Bu kapsamda, bölgede yaşanan son durumların analizi hakkında Bodrum'da 'Ege Denizi Deprem Fırtınası ve Olası Tsunami Senaryoları' konulu panel düzenlendi.

Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Volkan Bilimci Prof. Dr. Gonca Kuşcu, UNECSO Kuzey Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi eski Başkanı, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi’nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Peyzaj Mimarı ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Gülşen Aytaç bilimsel aktarımlarda bulunurken, katılımcıların da sorularını cevapladı. Öte yandan panele Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

"KIYILARIMIZ GÜVENLİ DURUMDA"

Yaşanabilecek tsunamide Türkiye kıyılarının güvenli durumda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, "Şu anda bölgedeki yani Santorini ile çevresindeki adalar üçgeninde yer alan ve 1 ay öncesinden başlayıp devam eden depremlerde azalma olmuştur. Bu azalmanın sürmesini ümit ediyoruz. Bu durumda zaten bugüne kadar, o bölgede oluşabilecek sismik olaylara bağlı veya deniz altı heyelanlarına veya volkan patlamasına bağlı olan her türlü tsunami incelemesi modellenerek yapılmış, sonuçlar çıkarılmış halkımızla paylaşılmıştır. Buna göre de Bodrum Yarımadası'na etki edebilecek tsunaminin ortalamada 1 metre, 1-2 noktada belki 2 metre olduğunu ayrıntılarıyla anlatmış durumundayız. 1956 yılında olan bir tsunami olayı var. Bodrum Yarımadası’nda ne kadar etkili olduğunu görgü tanıklarıyla birlikte yaptığımız görüşmelerden sonra burada karşılaştırdık. O tarihte olan hiç can almayan, bazı teknelere az hasar veren tsunami olayı bizim için örnek olay olarak kullanılabilir. Bu olayda yaşananlar Santorini bölgesinde oluşacak tsunami de bile yaşanmayacak. Bodrum Yarımadası'nda böyledir, kuzeye doğru gidildikçe Aydın ili kıyıları ve hele de İzmir'in kuzeyinde hiçbir şekilde etkili olmayacak. Şu an geldiğimiz noktada bugün ki duruma göre güvenli bir durumda olduğumuzu belirtebiliriz ancak burada en önemli nokta farkındalıktır. Farkındalığımızı arttırdığımızı düşünüyorum. Bu bizim için en önemli gelişmedir. Volkanın biraz hareketlenir gibi olması bile duyarlılığımızı da hareketlendirmiştir. Farkında olarak, korkmayarak, panik olmadan gayet dikkatli biçimde neler yapacağımızı, uyarı geldiğinde kıyıdan uzaklaşacağımızı öğrenmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

"OLASI AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLIYIZ"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de panelin ardından yaptığı açıklamada olası afetlere karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

Bölgenin volkanik bir adı olması nedeniyle '1950'de yaşanan bir Amargos depremi 375 yıl önce volkan patlaması ve yine 1956'da yaşanan büyük depremle beraber acaba yeniden büyük depreme sebebiyet verebilir mi? Bunu tetikleyebilir mi?' gibi çok fazla soru aldıklarını belirten Mandalinci, "Biz de konusunda uzman kişilerle beraber panel düzenledik. Vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşti. O bölgede büyük deprem olursa Bodrum'a yansıması ne olur, volkan patlaması olursa bölgemiz nasıl bir kül yağmuru ve benzeri durumlarla karşılaşır gibi konularda hocalarımızın görüşlerini aldık. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Muğla Valiliğimiz, AFAD’ımız, kaymakamlığımız ve belediyemiz yaşanabilecek tsunaminin yaklaşık 140 kilometre mesafeden bu bölgeye gelmesinin en az 55 dakika olacağının bilincindeyiz. Buna yönelik AFAD erken uyarı sistemi kurdu, belediyemiz 24 saat esasına göre bütün hoparlörlerin başında personel bulunduruyor. Olası afette gerek deprem gerek tsunamiye karşı bilgilendirmek için megafonlarımızın başında hem de SMS'ler ile beraber bu sistemi kurmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.