Japonya koronavirüse karşı maske tavsiyesini güncelledi
Japon hükümeti, "mesafe korunduğu sürece" Covid-19'a karşı maske kullanımına gerek olmadığını bildirdi.
Hükümete bağlı Covid-19 Danışman Heyeti, salgının başından beri sürdürdüğü maske kullanımına yönelik tavsiyesini güncelledi.
Danışman Heyet Başkanı Omi Şigeru, "mesafe korunduğu ve konuşulmadığı sürece maske takılmasına ihtiyaç kalmadığı" yönünde karar verildiğini bildirdi.
Omi, ilk okul öğrencilerine yönelik ise "beden eğitimi dersleri dahil dış mekanda maske takılmasına gerek olmadığını" söyledi.
TOPLU TAŞIMADA DEVAM EDİYOR
Buna karşın Omi, kalabalık toplu taşıma araçlarında maske kullanılması tavsiyesini halen sürdürdüklerini aktardı.
Öte yandan Kyodo ajansı, heyetin kararını, "maske kullanımına yönelik salgının başından beri ilk kez net duruş" olarak niteledi.
Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, düzenlediği basın toplantısında, 2 metrelik mesafenin korunduğu dış mekan ile yeterli havalandırılan iç mekanda, maske takılmasına gerek olmadığını kaydetti.
Japonya’da Covid-19 vaka sayısı 8 milyon 561 bin 791’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 bin 273’a yükseldi.
Ülke genelinde 101 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.
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