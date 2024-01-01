Japonya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı: 5 kenti işaret etti!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 15:45

Güncelleme: 01.01.2024 - 15:46

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün 30 dakika içinde 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depremlerin ardından Bitlis/Zagros bindirme kuşağına dikkati çekti.

Görür, Bitlis, Adıyaman, Hakkari, Tunceli ve Bingöl bölgesi için uyarıda bulunarak "Deprem Dirençli Kentler" faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

JAPONYA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Deprem uzmanı bugün Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremi işaret ederek çağrıda bulundu. Görür, "Bakın bugün Japonya’da 7’nin üzerinde deprem oldu bir kişi bile ölmedi" dedi.

Naci Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar, bugün daha önce yazdığım bazı tweetleri tekrar gönderdim. Bu tweetlerde Hakkari ve Bitlis/Zagros Bindirme kuşağına dikkati çekiyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Adıyaman-Hakkari arasında ve Tunceli ve Bingöl'de Deprem Dirençli Kentler faaliyetleri sürdürülmelidir. Depremden korkmamak depreme hazır olmakla mümkün. Bakın bugün Japonya’da 7’nin üzerinde deprem oldu 1 kişi bile ölmedi. Ülkemizde deprem dirençli kentler istiyoruz. Kampanyaya yazılarak, talep ederek katkı veriniz."