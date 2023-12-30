Hatay'daki 3.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den açıklama

Yayınlanma: 30.12.2023 - 12:43

Güncelleme: 30.12.2023 - 12:43

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.05 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandı.

Yer Biliimci Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen depremin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Depremi harita üzerinde gösteren Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Özsoğuksu-Kırıkhan/Hatay’da 4,1 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depreminin artçısı, endişe edecek bir şey yok."