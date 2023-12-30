Hatay'daki 3.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den açıklama
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 3.9'luk deprem sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. Görür, "Endişe edecek bir şey yok" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.05 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandı.
Yer Biliimci Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen depremin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.
Depremi harita üzerinde gösteren Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Özsoğuksu-Kırıkhan/Hatay’da 4,1 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depreminin artçısı, endişe edecek bir şey yok."
Özsoğuksu-Kırıkhan/Hatay’da 4,1 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depreminin artçısı, endişe edecek bir şey yok pic.twitter.com/7dJC6Jk1oQ— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 30, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Uzman isimden ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir'
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- 2. Sayfa programı bitti: Müge ve Gülşen ikilisi ayrıldı
- '2. Sayfa' bitti, İrem Derici'nin paylaşımı gündem oldu
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- Kara ile teması olmayan tek deniz