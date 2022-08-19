Japonya’dan Datça’ya uzanan sanat yolculuğu

19 Ağustos 2022 Cuma, 09:00

Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Yakaköy’de kurulan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA), ressam, heykeltıraş, seramik ve mozaik sanatçısı, cam ustası olmak üzere yaklaşık 68 ülkeden 1500’e yakın sanatçıyı ağırladı. Tamamen gönüllü bir oluşum olarak başladıkları yolculuklarında uluslararası sanat arenasına açılmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden UKKSA Kurucu Başkanı Nevzat Metin, Türkiye’ye yeni sanat akademileri kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Metin, Japonya’dan Datça’ya taşıdıkları modelin tüm zorluklara karşın sanat camiasına umut olduğunu ve yolcuklarına güçlenerek devam ettiklerini vurguladı.

UKKSA Kurucu Başkanı Nevzat Metin

* Kuruluş öykünüz nedir?

Akademimizin kuruluş çalışmalarını Türkiye’deki Aydınlanma anlayışı ve Köy Enstitüleri gibi pratiklerle ilişkilendirmek mümkün. Hayatının önemli bir kısmını yayıncılık ve sanat galerileriyle iç içe geçiren bir kişi olarak sanata elimden gelen katkıyı sunmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Özellikle genç sanatçılar için bir çalışma mekânının yaratılması ve bu mekânda uluslararası düzeyde çalışmaların yapılarak sanatçılar arası etkileşimin oluşturulması en büyük hayallerimden biriydi. Japonya’ya bir fuar için yapmış olduğum ziyaret sırasında şehre uzak orman içinde yer alan seramik atölyesi ve çalışan genç sanatçıları gördüğümde bu hayalimi gerçekleştirmem artık kaçınılmaz oldu. Yakaköy’de Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi’nin kuruluş yolculuğunu başlatmış olduk.

* Sanat akademisini hangi şartlarda kurdunuz, bu süreçte ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Akademimizin içinde bulunduğu bu alan ilk başta boş bir arsaydı ve köye ait eski okulun yıkık temeli bulunuyordu. Mimar Mehmet Şahin ile oturarak akademinin yapılaşma planını oluşturduk. Plastik sanatların tüm alanlarında çalışma yapılabilecek atölyeler, üretilecek ürünleri sergilemek üzere sergi salonu, konferans, panel ve etkinlikler için amfi tiyatro ve ürünlerin satışı için showroom gibi ayrıntıları tartıştık. Bu dönemde duyarlı sanatçı dostlarımızın ve özellikle sanat yönetmenimiz ve küratörümüz Emine Özkarslıoğlu’nun büyük çabaları sayesinde akademimizin duyulur olmasını sağladık.

* Uluslararası alanda ve diğer kurumlarla yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir?

Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışından olmak üzere, profesyonel ve alana yeni katılan ressam, heykeltıraş, seramik ve mozaik sanatçısı, cam ustası olmak üzere, yaklaşık 68 ülkeden 1500’e yakın sanatçı ağırladık. Akademimiz her yıl alanında öne çıkan bilim, sanat, siyaset insanı ve mücadele insanlarına onur ödülleri veriyor. 130 kişiye onur ödülü verdi. Sanat yoğunluklu çalışmalar kadar toplumsal sorunlar ve bunların çözümüne yönelik işler de yapıyoruz. Orman yangınlarından, kadın cinayetlerine, göç sorunundan, iklim krizine kadar onlarca alanda eyleme destek veriyor ve etkinlik yapıyoruz.

* Yeni projeleriniz var mı?

Hazırlayacağımız çeşitli projeler ile yurtdışından öğrencilerin de katılımına açmak, sanatsal üretimlerimizi ülkedeki herkesin ulaşabileceği bir genişliğe ulaştırmak istiyoruz. Ayrıca ülkemizin çeşitli yerlerinde benzer sanat akademilerinin oluşturulması için girişimler yapma niyetimizi koruyoruz. Datça merkezine yerleştirilecek olan Can Yücel anıt heykeli için hazırlıklarımıza devam ediyoruz.