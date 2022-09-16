Jelibon ve Aboubakar vakalarından sonra Melih Gökçek'ten SİHA videosu

Ankara eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek Melih Gökçek sosyal medyada teyit etmeden paylaştığı videolar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin SİHA görüntülerini paylaşmak isteyen Gökçek, oyun videosu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 11:06
Jelibon ve Aboubakar vakalarından sonra Melih Gökçek'ten SİHA videosu
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Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden "Umarım Yunanistan ders alır diyerek" savaş oyunu videosunu SİHA videosu zannederek Twitter paylaştı.

Durumu fark eden Gökçek ardından videoyu kaldırdı. Videonun ise Drone Strike Military War 3D level 1 oyununda olduğu ortaya çıktı.

JELİBON VE ABOUBAKAR OLAYI

Gökçek, eski Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar’ın photoshop kullanılarak üzerine giydirilmiş general üniformasını gerçek sanarak paylaşmıştı.

Gökçek ayrıca, ekonomist Murat Muratoğlu'nun "Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı" paylaşımını gerçek sanarak, katıldığı bir televizyon programında anlatmıştı.


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