LeMan Dergisi'nden Better Call Saul kapağı: Dinozor ve Melih Gökçek ayrıntısı...
Leman dergisi yeni sayısında, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ve geçtiğimiz günlerde final yapan Better Call Saul dizisinin başrol karakteri Saul Goodman'ı kapağa taşıdı. Ayrıca kapakta "dinozor" ayrıntısına da yer verildi.
Mizah dergisi Leman son sayısında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i kapağına taşıdı.
854 milyon doların üzerinde harcama yapılan Ankapark ve içerisinde yer alan dinozor parkıyla sık sık gündeme gelen Gökçek'e Better Call Saul dizisinin başrolü Bob Odenkirk'in canlandırdığı Saul Goodman ile atıfta bulunuldu.
DİNOZOR AYRINTISI
Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada sık sık eleştirlen Gökçek'e kapakta, dizide de sık sık kriminal karakterileri kurtarmaya çalışan Saul'un, "Salağı oynayacağız, deliye yatacağız ufaktan. Başka çare yok" dediği görülüyor. Kapakta ayrıca dinozor ayıntıları yer alıyor.
JELİBON REZERVİ
Özellikle Twitter'da aktif olan Gökçek, geçtiğimiz günlerde Murat Muratoğlu'nun "Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı" paylaşımını gerçek sanarak, katıldığı bir televizyon programında anlatmıştı.
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