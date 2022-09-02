Cemal Enginyurt doğalgazı sordu, Melih Gökçek'ten çirkin yanıt geldi

02 Eylül 2022 Cuma, 11:33

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, hanelerde kullanılan doğalgaza yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından "Her doğalgaz buldukça zam geliyor. Hayırdır döşenen borular, yanlış yere mi gitti?" diye soran Enginyurt, zamların ardından 'açın kombileri' videosu yeniden gündem olan iktidara yakın sosyal medya fenomeni Abdurrahman Uzun'a "Abdurrahman ses versene" diye seslendi.

Ancak Enginyurt'a yanıt eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek'ten geldi. Cemal Enginyurt'un paylaşımını alıntılayan Melih Gökçek, "Engincim endişen olmasın, sana doğru döşüyorlar" dedi.

Gökçek'in tepki çeken sözlerine Cemal Enginyurt ise "Ben başka bir yere sesleniyorum, ses jeliboncu deli Melih'den geliyor. Melih! Hakaret ve küfürden beslenen bir ruh hastası olduğun kesin. Sana cevap vermek doğru değil. Lakin bazen öyle kaşınıyorsun ki, söz etmesek kendini bir halt sanıyorsun. Sana tavsiyem acil doktora git." diye yanıt verdi.