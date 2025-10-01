Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jeoloji mühendisi Tekin Atılgan’ın katline ilişkin dosyada gizlilik kararı: 'Firmayı kim koruyor?'

1.10.2025 11:14:00
Rengin Temoçin
Aksaray'da bir dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan (54) öldürüldü, yol kenarında, buzdolabı içinde ise cansız bedeni cesedi bulundu. Atılgan’ı tabancayla öldüren şüphelinin müdürü Yaşar Can Kahya (29) olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, dosyaya gizlilik kararı getirildi. Atılgan ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker gizlilik kararına tepki gösterdi.

Aksaray'da bir dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ı (54) tabancayla öldüren şüphelinin müdürü Yaşar Can Kahya (29) olduğu ortaya çıkmıştı. Cinayete ilişkin dosya için gizlilik kararı alınması ailenin tepkisini çekti. 

Atılgan ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, karar için Cumhuriyet’e konuştu. Şeker, “Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu 28 Ağustos'ta intikal ediyor. Ancak cinayet 20 Ağustos'ta gerçekleştirilmiş. 20 Ağustos'ta gerçekleştirdikten 8 gün süre boyunca Aksaray'daki polis ekipleri, bu dosyanın üzerinde uğraşıyor. Ancak kayıp bir vaka olduğu ve kendileri cinayetten şüphelendikleri için savcılıkta izin çıkaramıyorlar. Savcılık ‘herhangi bir şekilde ortada ceset yoksa cinayet de yoktur’ diyor” ifadelerini kullandı.

Dosyanın soruşturulması başlatıldıktan sonra 15 Eylül'de dosyaya dahil olduklarını belirten Şeker, “28 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar gerçekleştirilen kayıtta herhangi bir şekilde dosyanın içerisinde gizlilik kararı yok. Ancak biz bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz ve 16 Eylül’de tarafımıza gizlilik kararı ile alakalı bir tebligat gönderiyorlar. Biz burada dondurma firmasının yetkililerinin, dondurma firmasının kendisinin, dondurma firmasının direkt olarak sorumlu olduğuna ilişkin göstermiş olduğumuz bu şüphelerimize istinaden dosyanın içerisinde gizlilik kararı konulması manidar olduğunu düşünüyoruz. ‘Türkiye'deki bu ünlü dondurma firmasının korunmasına yönelik bir girişim midir’ diye düşünüyoruz” dedi.

