Jinekoloji randevularında evli-bekar ayrımı: MHRS sistemine ‘evli’ olma şartı eklendi









Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde yeni bir güncelleme yapıldı. Jinekoloji (kadın hastalıkları ve doğum)” bölümünden randevu almak isteyen yurttaşlar randevu sekmesine tıkladıklarında “25 yaş altı evli, 25 yaş üstü tüm kadınlara (gebelik harici) bakılmaktadır” olma şartı ile karşılaştı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu söz konusu olaya “Ayrımcılığa uğramadan, eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti almak tüm kadınlar için haktır. Randevu sistemindeki evli/bekar ayrımı kalkıncaya kadar konunun takipçisi olacağız” tepkisini gösterirken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı da uygulamayı insan haklarını ayaklar altına alan bir uygulama olarak yorumladı.

Doğancı, "Sağlık çalışanları ‘Ahlak zabıtası’ ya da ‘İran din polisi’ gibi görev yaparlar ise toplumumuzun sağlığı tehlikeye girer; çünkü hastalıklar gizlenmeye başlar" uyarısında bulundu.

‘TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN DA SON DERECE YANLIŞ VE TEHLİKELİDİR’

“Özel hayatın ve tıp etiğinin ihlali; tıp yeminine aykırılık, hatta mesleki ehliyetsizlik; sadece idari bir kabahat değil, ceza hukukuna göre de suçtur” diyen Doğramacı sözlerine şöyle devam etti: “18 yaşın üstündeki her birey ister erkek ister kadın tıp açısından da hukuk açısından da ‘erişkindir’. İster evli olur; ister bekar; cinsel hayatı da sadece kendisini ilgilendirir. Erişkin bir hastanın cinsel organlarıyla ilgili bir hastalığının tedavi edilmemesi hem kişisel; hem de özellikle hastalığın cinsel yolla bulaşan bir hastalık olma olasılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından da son derece yanlış ve tehlikelidir. Tıbbın görevi; 18 yaş üzerindeki her hastanın tıbbi sorununu, her koşulda ve kişinin özel hayatına saygı göstererek ve sosyal/ özel hayatının özgünlüğüne dikkat ederek gidermektir. Bunun ihlali bir insanlık hak ihlalidir.”