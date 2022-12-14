Avrupa Sosyalistler Partisi: Ekrem İmamoğlu ile dayanışma içindeyiz

14 Aralık 2022 Çarşamba, 21:55

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına ilişkin uluslararası tepkiler de geldi. Karara ilişkin yapılan bazı açıklamalar şöyle:

“PES: 2 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dayanışma içindeyiz. Bu, kendisine karşı çıkan, demokratik yollarla seçilmiş temsilcileri görevden almak da dahil, iktidarı elinde tutmak için her türlü yola başvuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından demokrasiye yönelik bir başka saldırıdır.

TBMM-AVRUPA PARLAMENTOSU KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU EŞ BAŞKANI SERGEY LAGODİNSKY: Bu akıl almaz bir gelişme. Gerekçeler apaçık. Türkiye'nin son umudu, demokratik seçimlerin az da olsa kalan güvenilirliğidir. Bu da siyasallaşmış adalet tarafından tehlikeye atılmamalıdır. Ekrem İmamoğlu aday olabilmelidir!

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ RAPORTÖRÜ NACHO SANCHEZ AMOR: Olanaksız gibiydi ama artık oldu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldı! Türkiye'de adalet vahim bir durumda ve bariz bir şekilde siyasi amaçlar için kullanılıyor. Çok acı bir gün.”