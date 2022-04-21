JPMorgan Yöneticisi: Fiyat istikrarı yok oldu
JPMorgan Chase Varlık Yönetimi Başkanı Mary Erdoes Ukrayna'daki savaş nedeniyle fiyat istikrarını sağlayan tüm faktörlerin bu dönemde yok olduğunu söyledi.
ABB'nin en büyük bankasının Varlık Yönetimi Birimi Başkanı Erdoes Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle fiyat istikrarını sağlayan tüm faktörlerin yok olduğunu kaydetti.
Erdoes "Genelde emtiada ciddi sarsıntılar olmadıkça jeopolitik sorunların piyasalara uzun vadeli etkisi olmaz. Ancak bu kez böyle bir sorunla karşı karşıyayız" değerlendirmesini yaptı.
Erdoes yaşanan bu durumun ne kadar etkisi olacağını belirlemenin zor olduğunu ve önceki jeopolitik sorunlardan daha uzun soluklu olabileceğini belirtti.
KİMSE FAİZLERİN NE KADAR YÜKSELECEĞİNİ BİLMİYOR
Fed'e ilişkin beklentilerini de paylaşan uzman, para politikasının bir nebze savaşa bağlı olarak şekilleneceğini belirterek "Kimse faizlerin ne kadar yükseleceğini bilmiyor ancak ekonomiye devasa miktarda para pompalandığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
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