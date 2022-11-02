Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında? Kaan Ayhan hangi takımlarda oynadı?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 16:02

Fenerbahçe'nin yeni stoperı, İtalyan Sassuolo Takımı'ndan Kaan Ayhan olacak. Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi, Kaan Ayhan'ın Fenerbahçe'ye geçişi için onay raporu verdi. 1 Ocak'ta transferi tamamlanacak olan oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte futbolcunun hayatından tüm ayrıntılar...

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994'te Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde doğdu. Futbol hayatına henüz 5 yaşındayken Schalke 04 altyapısında başladı. 2009 yılında Schalke 07'nin U-17 takımında forma giymeye başlayan Ayhan, sonraki sezon U-19 takımında da oynamaya başladı. Takımıyla, 23 maçta 7 gol 5 asist ile oynadığı 2011-2012 sezonunda batı grubu şampiyonu olarak Almanya finallerine kaldılar. FC Schalke 04, Bayern Münih'i 2-1 yenerek Almanya şampiyonu olurken, Ayhan 90 dakika oynayıp bir asist yaptı. 2013-2014 sezonunda dördüncü ligdeki FC Schalke 04 II takımına yükselen Ayhan, ligin ilk haftasında SSVg Velbert'i 4-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı ve o maç 2 asistle oynadı. FC Schalke 04 Takımı, Ocak 2012'de Ayhan ile profesyonel sözleşme imzalayacağını duyurdu. 2012-2013 sezonu arasında Katar'da düzenlenen hazırlık kampına Max Meyer ve Dennis Erdmann ile götürülen üç genç futbolcudan biri oldu. Ayhan, devre arasında Schalke Takımı'nın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil ettiği isimlerden biri oldu. 13 Nisan 2013'te teknik direktör Jens Keller tarafından Bayer 04 Leverkusen ile oynanan Bundesliga maçı kadrosuna alındı fakat maçta forma giyemedi. Aynı sezon bir kez daha kadroya girmişti. 2013-2014 sezonunda sık sık kadroya alınan futbolcu, ilk maçına 5 Ekim 2013'te FC Augsburg karşısında 87. dakikada Adam Szalai yerine dahil olarak çıktı. Sözleşmesi, 4 Kasım 2013'te 2017 yılına kadar uzatıldı. Sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Ayhan, takımda yaşananlar nedeniyle 19 Mart 2013'te Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçı rövanşında Keller tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Bu maç, Ayhan'ın futbol hayatında oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçı olmakla beraber, sahaya ilk 11'de çıktığı ilk maç oldu. Takımının 3-1 yenilerek elendiği maçta, Ayhan 80 dakika boyunca sahada kaldı. Bu maçtan sonraki Bundesliga'nın kalan maçlarında da ilk 11'de forma giydi.

Futbolcu, kariyerinin ilk golünü 3 Mayıs 2014'te SC Freiburg'u 2-0 yendikleri maçta attı. Schalke 04 Takımı, o sezon ligi üçüncü bitirmeyi başardı. Ayhan, bir sonraki sezon da hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme şansı buldu. Futbolcu, eklemlerindeki sakatlıktan dolayı sezonu Mart ayının sonunda sahalara ara vermek zorunda kaldı. Ayhan, 2015-2016 sezonunda ise teknik direktör André Breitenreiter'ın gözüne giremediğinden, sadece UEFA Avrupa Ligi maçlarında şans bulurken ligde sadece bir maçta son dakikada forma giyebildi.

Devre arasında Eintracht Frankfurt Takımı'na kiralanan Ayhan, burada da yedek kulübesinde kaldı ve yalnızca iki maçta dakika bulabildi. Nisan ayının sonunda geçirdiği sakatlıkla da sezonu dört hafta kala kapattı. Yaz transfer döneminde Schalke 04'ten 2. Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'a 500 bin € karşılığında transferi gerçekleşen futbolcunun, takıma biraz geç katıldığı için ilk maçına altıncı haftada çıksa da, takımın önemli oyuncularından biri haline geldi ve 23 maçta forma şansı buldu.

Ayhan millî takım kariyerine ise, 2009'da Romanya ile oynanan hazırlık maçları kadrosuna dahil edilerek Türkiye U-17'de başladı. Ancak Türkiye ile çıktığı maçtan 15 gün sonra ilk kez Almanya U-16 forması giydi. 2010'da U-17 forması giymeye başlayan Ayhan, 2011'de Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Almanya Avrupa ikincisi olurken, Ayhan üç maçta forma giyip, yarı final maçında bir gol attı. Takımına bu başarı ile aynı yıl FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmaya hakkı kazandırdı. Futbolcu, Almanya'nın yedi maçında da oynayıp, çeyrek finalde bir gol attı. Turnuva sonunda Almanya, Dünya üçüncüsü oldu. 2012'de ise U-18 forması giymeye başladı. Ayhan, daha sonra bir kez daha karar değiştirerek Avrupa Şampiyonası elemeleri için Ekim 2013'te oynanan maçlarda Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi ve burada forma giymeye başladı.

Ayhan, Türkiye A millî futbol takım Teknik direktörü Fatih Terim tarafından 31 Ağustos 2016'da Rusya'ya karşı oynanan dostluk maçı ve ardından Hırvatistan'a karşı 2018 Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı. 31 Ağustos 2016'da Türkiye millî takımı formasını ilk kez Rusya'ya karşı bir hazırlık maçında giydi.

ALTYAPI KARİYERİ

1999-2013 Schalke 04

PROFESYONEL KARİYERİ

2013-2016 Schalke 04

2016 › Eintracht Frankfurt (kiralık)

2016-2020 Fortuna Düsseldorf

2020- Sassuolo

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2009 Türkiye U-15

2009-2010 Almanya U-16

2010-2011 Almanya U-17

2012 Almanya U-18

2013-2015 Türkiye U-21

2014- Türkiye