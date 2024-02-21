'KAAN' ismine rektörden itiraz: 'Gurur duyuyoruz ancak...'
Ankara'da bugün ilk uçuşunu gerçekleştiren KAAN'ın 'ismine' yönelik Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’dan bir eleştiri geldi.
Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen teknoloji
projesi KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı. KAAN, Ankara'da bugün
ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik
testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme
testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt
testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi
testlerini gerçekleştirdi.
'AKINCI'DA TEST UÇUŞU
KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden
piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot
koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.
Afyonkarahisar'daki Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde
konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalorifer peteğine
benziyor diyenlere rağmen hamdolsun bugün göklerle buluştu” diyerek “KAAN aynı
F-16 gibi" benzetmesinde bulundu.
REKTÖRDEN ‘KAAN’ İSMİNE İTİRAZ
Son olarak Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’dan,
KAAN’ın ismine yönelik bir eleştiri geldi.
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan
Afyoncu, “Milli muharip uçağımızla gurur duyuyoruz. Ancak Kaan isminin Kağan
olması lazım. Türkçe kullanımı Kagan (Kağan)'dır. Kaan Moğolcasıdır” dedi.
İşte o paylaşım:
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