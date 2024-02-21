'KAAN' ismine rektörden itiraz: 'Gurur duyuyoruz ancak...'

Yayınlanma: 21.02.2024 - 18:07

Güncelleme: 21.02.2024 - 18:07

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen teknoloji projesi KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı. KAAN, Ankara'da bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.

'AKINCI'DA TEST UÇUŞU

KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

Afyonkarahisar'daki Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalorifer peteğine benziyor diyenlere rağmen hamdolsun bugün göklerle buluştu” diyerek “KAAN aynı F-16 gibi" benzetmesinde bulundu.

REKTÖRDEN ‘KAAN’ İSMİNE İTİRAZ

Son olarak Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’dan, KAAN’ın ismine yönelik bir eleştiri geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Afyoncu, “Milli muharip uçağımızla gurur duyuyoruz. Ancak Kaan isminin Kağan olması lazım. Türkçe kullanımı Kagan (Kağan)'dır. Kaan Moğolcasıdır” dedi.

İşte o paylaşım: