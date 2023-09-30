Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı kısımlarında teknik arıza nedeniyle aksamalar yaşandı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle hattın bazı kısımlarında seferlerde aksamaların yaşandığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Arıza nedeniyle Yusufpaşa, Aksaray ve Laleli-İstanbul Üniversitesi duraklarında araç bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu.
Arızanın giderilmesinin ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü.
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