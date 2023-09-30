Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Seferler normale döndü

Yayınlanma: 30.09.2023 - 11:08

Güncelleme: 30.09.2023 - 11:35

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle hattın bazı kısımlarında seferlerde aksamaların yaşandığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Arıza nedeniyle Yusufpaşa, Aksaray ve Laleli-İstanbul Üniversitesi duraklarında araç bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Arızanın giderilmesinin ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü.