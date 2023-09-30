Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı kısımlarında teknik arıza nedeniyle aksamalar yaşandı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 11:08
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Seferler normale döndü
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle hattın bazı kısımlarında seferlerde aksamaların yaşandığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Arıza nedeniyle Yusufpaşa, Aksaray ve Laleli-İstanbul Üniversitesi duraklarında araç bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Arızanın giderilmesinin ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü.


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