Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor.

AA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:10
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Mehmet Akif istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.


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