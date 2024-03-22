Gökçeada ve Bozcaada'ya bayramda ek sefer

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan firma, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada seferlerini artıracak.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:10
Gökçeada ve Bozcaada'ya bayramda ek sefer
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GESTAŞ Deniz Ulaşım firmasından yapılan açıklamaya göre, 6-14 Nisan tarihlerinde karşılıklı seferlerin yapıldığı adalar ile boğaz hatlarında ayrı tarife uygulanacak.

Tatilci yoğunluğunun beklendiği bu süreçte adalara ulaşımda ziyaretçilerin mağdur olmaması için günlük sefer sayıları Kabatepe-Gökçeada hattında 18, Geyikli-Bozcaada hattında 24 olarak planlandı.

Boğaz hattında yoğunluk durumuna göre ek seferler yapılabilecek.

Güncel sefer bilgisine "www.gdu.com.tr" web adresinden ulaşılabiliyor.


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