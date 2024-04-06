Otogarda Ramazan Bayramı yoğunluğu: Ek seferler düzenleniyor

Otogar içinde ve araç giriş-çıkış noktalarında da kendi araçlarını veya taksileri kullanarak gelen yolculardan dolayı trafik yoğunluğu oluştu.

"İŞLERİMİZ İYİ ŞU ANDA"

Otobüs kaptanı Savaş Dursun, "Bayram yoğunluğu yaşıyoruz şu anda. Araçlarımız boş geliyor ama dolu gidiyor. Bir tarafta öğrenci zamanı, bir tarafta köylülerin geri dönüş zamanı olduğu için işlerimiz iyi şu anda. Bingöl'e gideceğiz birazdan, araçlarımız dolu. Bilet fiyatımız İstanbul'dan Bingöl'e bin 500 lira.