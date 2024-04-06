Otogarda Ramazan Bayramı yoğunluğu: Ek seferler düzenleniyor
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, 9 günlük bayram yoğunluğu devam ediyor.
Bayram tatili sebebiyle artan talepleri karşılayabilmek için birçok otobüs işletmesinin ek seferler koyduğu öğrenilirken, tatil bölgelerine ya da memleketlerine gitmek isteyen yolcuların otogara geldiği görüldü.
Otogar içinde ve araç giriş-çıkış noktalarında da kendi araçlarını veya taksileri kullanarak gelen yolculardan dolayı trafik yoğunluğu oluştu.
"İŞLERİMİZ İYİ ŞU ANDA"
Otobüs kaptanı Savaş Dursun, "Bayram yoğunluğu yaşıyoruz şu anda. Araçlarımız boş geliyor ama dolu gidiyor. Bir tarafta öğrenci zamanı, bir tarafta köylülerin geri dönüş zamanı olduğu için işlerimiz iyi şu anda. Bingöl'e gideceğiz birazdan, araçlarımız dolu. Bilet fiyatımız İstanbul'dan Bingöl'e bin 500 lira.
"BİR HAFTA ÖNCE BAŞLADI"
"Yoğunluk bir hafta önce başladı, sonbahara kadar sürer. Koltuklarımızın hepsi dolu 41 kişi. Şimdi çıkacağız, yarın sabaha Bingöl'de olacağız. Yolcuların çoğu biletlerini artık internetten alıyor, otogara gelmeden. Otobüsler kazanıyor ama yazıhaneler şu anda pek iyi değil. Yolculuk sırasında da emniyet kemerlerine dikkat ediyoruz, emniyet kemerleri hayat kurtarır" dedi.
"KUŞUM FINDIK İLE DEDEMİ GÖRMEYE GİDİYORUM"
Semihcan Azkar ise , "Kuşum Fındık ile birlikte Balıkesir'e anneannemi ve babaannemi görmeye gidiyoruz. Tatilde test çözeceğim, arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Dedemleri görüp, el öpeceğim. Heyecanlıyım" diye konuştu.
"BİLETİ EK SEFER OLAN ARAÇTAN 950 LİRAYA ALDIK"
Semiha Bulut da, "İzmir'e annem ve babamı görmeye gidiyorum. Yaşlı annem ve babamı ziyaret edeceğim, onlarla vakit geçireceğim. Şu anda araca yeni yerleştik, birazdan emniyet kemerimi takacağım. Olması gereken bir şey. Emniyet kemerini kendi emniyetimiz için takmalıyız. Bilet konusunda da yoğunluk var, eşim internet üzerinden ek sefer olan araçtan 950 liraya almış bileti. Demek ki yoğunluktan ikinci araç çıkarmışlar.
"İKİNCİ ARAÇ ÇIKARMIŞLAR"
"Bilet konusunda da yoğunluk var, eşim internet üzerinden ek sefer olan araçtan 950 liraya almış bileti. Demek ki yoğunluktan ikinci araç çıkarmışlar" ifadelerini kullandı.
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