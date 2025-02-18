Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yapılamayacak
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AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 16:58

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında sadece Gökçeada'dan saat 07.00 seferinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.


Etiketler: #Gökçeada #Feribot #feribot seferleri

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