Kabinde duman kokusu... THY uçağı acil iniş yaptı!

THY’nin İstanbul-Manchester uçuşunu gerçekleştiren 277 yolculu Airbus A330 tipi uçağı kabinden duman yükselmesi nedeniyle Manchester Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:55
Kabinde duman kokusu... THY uçağı acil iniş yaptı!
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Türk Hava Yolları'nın #TK1995 İstanbul - Manchester seferini gerçekleştiren TC-JIT tescilli Airbus A330 tipi uçak, 277 yolcusuyla Manchester'a iniş yaptığı sırada pilotlar kabin bölgesinden yanık kokusu olduğunu belirterek, kuleden acil iniş talep etti.

Ekonomim'de yer alan habere göre, kule bu sırada havaalanında tüm iniş ve kalkışları durdurarak THY uçağına iniş izni verdi. İlk denemede pisti pas geçen pilot, ikinci denemede havaalanına indi.

Havaalanı ekipleri pistten taksi yoluna çıkan uçaktan dumanlar çıktığını belirledi. Kulenin çağrısı üzerine pilotlar, motorları kapattı ve uçağın buradan sonra push back aracı ile park pozisyonuna çekilmesi kararlaştırıldı.

Yolcular indirildikten sonra uçak bakıma alındı ve dönüş uçuşu iptal edildi. Havalimanı sözcüsü, uçakta hidrolik bir arıza meydana geldiğini ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı.


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