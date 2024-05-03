THY'den kabin memuru alımı: İşte başvuru şartları

Türk Hava Yolları (THY) büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı. En az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:27
THY'den kabin memuru alımı: İşte başvuru şartları
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Türk Hava Yolları (THY) yeni kabin memuru alacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.


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