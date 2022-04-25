Kabine toplanıyor: Gündemde Ramazan Bayramı var!

25 Nisan 2022 Pazartesi, 08:19

Kabine, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle, 2 haftalık aranın ardından bir araya gelecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Putin-Zelenski zirvesi için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek.

Toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasının da görüşülmesi bekleniyor. 2 Mayıs Pazartesi başlayacak bayram tatili, 4 Mayıs Çarşamba bitecek. Kabine toplantısında 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de tatil ilan edilmesi değerlendirilecek. Bu yönde bir karar alınırsa memurlar dokuz gün tatil yapacak.