Kabine toplanıyor: Gündemde Ramazan Bayramı var!
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini Ramazan Bayram tatilinin süresi olacak.
Kabine, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle, 2 haftalık aranın ardından bir araya gelecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Putin-Zelenski zirvesi için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek.
Toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasının da görüşülmesi bekleniyor. 2 Mayıs Pazartesi başlayacak bayram tatili, 4 Mayıs Çarşamba bitecek. Kabine toplantısında 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de tatil ilan edilmesi değerlendirilecek. Bu yönde bir karar alınırsa memurlar dokuz gün tatil yapacak.
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