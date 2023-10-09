Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:36

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:36

Kabine Toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden yurttaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı son olarak 26 Eylül tarihinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının bugün (9 Ekim Pazartesi) yapılması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak.

EMEKLİ MAAŞLARI GÜNDEMDE

Kabine yeni haftada, kritik gündem başlıklarını ele almak üzere toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçecek. Erdoğan, milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak zammın ayrıntılarını açıklayacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele, bir diğer gündem başlığı. İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından başlatılan operasyonlar, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları, kabinenin gündeminde olacak. Bu başlıkta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ

İsrail-Filistin arasında yaşanan gerilim de Ankara'nın yakın takibinde. Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail savaş ilanı, Kabine'de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraflara itifal çağrısı yapmıştı.

Ekonomideki gelişmeler masadaki bir diğer gündem başlığı olacak.

Enflasyonla mücadelede ve hayat pahalılığının önüne geçmek için atılacak adımlar masaya yatırılacak.