Emeklilerin gözü Erdoğan'da! İşte kulislerde konuşulan en düşük emekli maaşı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:31

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:34

Milyonlarca emeklinin gözü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi.

AKP 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

KABİNE İŞARET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Emekli maaşlarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kabine toplantısını işaret etmişti.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak" şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu'nun bugün saat 15.30'da toplanması bekleniyor.

TBMM'nin açılmasıyla birlikte emekli ve memurların maaşlarındaki iyileştirme çalışmaları da gündem olmaya devam ediyor.

Özellikle 7.500 TL taban maaşın altında kök maaşı olan SGK ve BAĞ-KUR emeklileri başta olmak üzere tüm emekliler için bir iyileştirme bekleniyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR BELLİ OLDU

En düşük emekli maaşları içinde kulislerde konuşulan rakamlar belli oldu.

Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaşlarına yapılacak zammın ara dönemde veya sene sonunda olacağını öngördüğünü belirtti.

Bayram, "Beklentimiz en düşük emekli maaşının 7500 TL’den 10 bin TL’ye çıkarılması, daha sonra kapsamlı düzenlemenin yılbaşı itibarıyla yapılmasıdır" şeklinde konuştu.

Emekli ve memur emeklisi zammı beklentisini ayırmak gerektiğini ifade eden Bayram, "SSK ve Bağkur ve memur emeklisine ilişkin beklentimizde memur emeklilerini ayırmak gerekiyor. Çünkü memur emeklilerinde toplu sözleşme zammı söz konusu" dedi.

İKİ FARKLI TAHMİN BULUNUYOR

En düşük memur emeklisi maaşı içinde 2 farklı tahmin bulunuyor.

Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67.22 oldu.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre ise Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı yüzde 51.46 artışla 14 bin 959 liraya yükselecek.

OVP tahminine göre ise ocak artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı da 14 bin 762 liraya ulaşacak.