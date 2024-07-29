Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konuları neler?

Gündeme dair önemli konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı'nın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konuları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:00
Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konuları neler?
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Yeni bir haftaya başlarken, gözler Kabine Toplantısı'na döndü. Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantıda Vergi Paketi, Sokak Hayvanları Yasası gibi ekonomik ve gündeme ait birçok konunun ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?  Kabine Toplantısı konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez bir araya geliyor.

16 Temmuz Salı günü son Kabine Toplantısı bir araya gelmişti. Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 29 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

Yeni Kabine Toplantısı'nın 29 yada 30 Temmuz'da yapılacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda gelişmeler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.

Fahiş fiyatlar ve terörle mücadele gibi gündem maddelerinin masada olması bekleniyor.


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