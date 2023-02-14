Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nın gündem maddesi ne?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:05

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:11

6 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ertelenmişti. 10 ili etkileyen depremin ardından Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu. İşte ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, 14 Şubat 2023 saat 15:00'de başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI NEREDE OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDESİ NE?

Toplantının ana gündem maddesi deprem felaketi olacak. Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.