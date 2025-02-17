Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:32

Güncelleme: 17.02.2025 - 12:32

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayına kaç gün kaldı?

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi tarihinde başlayacak. İlk sahura kalkılacak ve oruç ibadeti resmen başlamış olacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan ayı boyunca sürecek oruç ibadeti, 29 Mart 2025 Cumartesi tarihinde sona erecek. Ardından Ramazan Bayramı başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

AREFE: 29 Mart 2025 Cumartesi

1. GÜN: 30 Mart 2025 Pazar

2. GÜN: 31 Mart 2025 Pazartesi

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