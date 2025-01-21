Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:09

Güncelleme: 21.01.2025 - 10:09

Cumhurbaşkanlığı programı ile yeni Kabine Toplantısı tarihi duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 Ocak 2025 Salı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılaca toplantı, saat 16.00'da başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

Kabine toplantısının gündemi yoğun.

Toplantıda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin yanı sıra Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ele alınacak. Terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.

Toplantıda İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahaya yansımaları ele alınacak. Türkiye'nin Gazze'ye destek adımları değerlendirilecek.