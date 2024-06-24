Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:47

Güncelleme: 24.06.2024 - 09:47

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı, yeni hafta öncesi gündeme geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen olan Kabine Toplantısı ne zaman sorusu bayram tatilinin sonuna gelinirken kamuoyu merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nın gündeminde ne var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son olarak 4 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. İki haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı'nın bayramdan sonra 24 Haziran'da gerçekleşmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

9'UNCU YARGI PAKETİ

Toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.