Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:06

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:06

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde yapılacak. Toplantının gündem maddelerini ekonomideki gelişmeler, Gazze, Suriye ve Ukrayna'daki son durum oluşturacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta, nerede? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA, NEREDE?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının da Kabine toplantısında ele alınacağı öğrenildi. İmralı ile başlayan süreç sonrası terör örgütlerinin silah bırakma konusu gündeme gelirken, yaşananların Kabine toplantısında değerlendirileceği ve süreçle ilgili gelişmelerin görüşüleceği bildirildi.

GAZZE MESELESİ

Gazze'de devam eden ateşkes süreci ve ateşkeste ikinci aşamanın yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusundaki açıklamalarının da Kabine'de konuşulacak bir diğer konu olması bekleniyor.

UKRAYNA-RUSYA ARASINDA BAŞLAYAN SÜREÇ

Ukrayna lideri Zelenskiy'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmesinin yanı sıra, Riyad'da ABD ve Rus heyetleri arasında yapılan toplantılar ve karşılıkla gelen açıklamaların da Kabine'deki bir diğer gündem maddesi olacağı öğrenildi. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki olası barış görüşmelerinde alacağı rol ile ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.