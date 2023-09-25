Kabine toplantısı yarın: Emekli maaşına zam gelecek mi? Emeklilere ne kadar zam yapılacak?
Yeni dönemin 8'inci kabine toplantısı, yarın yapılacak. Enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği toplantının öncelikli gündem maddeleri olacak. Toplantıda, iç ve dış siyasetteki gelişmeler ele alınacak. İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Saray'daki toplantıya AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
Toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak. Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
EMEKLİ ZAMMI GÜNDEMDE
Milyonlarca emeklinin gözü hükümetten gelecek zam haberinde. Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor.
Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR KONUSU ELE ALINACAK
Toplantıda ele alınacak bir diğer konu yükseköğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği olacak.
Erdoğan son kabine toplantısında söz konusu çalışmayı olgunlaştırmaları için kurmaylarına talimat verdi. Düzenlemenin toplantıda karara bağlanması ve gençlerle paylaşılması planlanıyor.
İÇ VE DIŞ SİYASET GÖRÜŞÜLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan son 2 haftalık süreçte önce Hindistan'da ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde liderlerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Çok sayıdaki ikili görüşmenin yansımaları da toplantıda masada olacak.
Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.
Toplantının ardından Erdoğan açıklama yapacak.
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